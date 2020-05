QUANTA INTER NELLA VITA DI GIGI SIMONI

Gigi Simoni ha sempre fatto parte di un piccolo club di miei amici classe 1939 che di solito festeggia in solitudine con un bicchiere di vino. Lui se n’è andato troppo presto dopo aver già messo un dubbio sul suo futuro un anno fa. Dopo anni di frequenti contatti, una lunga interruzione dovuta alla morte di Adriano, 33 anni, vittima di un incidente stradale nel ’99, a Bologna. Sembrava non aver più interesse per la vita, Gigi. Ci capivamo perchè ero passato per un identico dolore. Lo ritrovai ai tempi del Gubbio, a fine carriera, dove lo avevano chiamato soprattutto perchè era onesto,

