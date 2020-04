Quanta plastica viene prodotta da ​Coca-Cola, Pepsi, Nestlé e Unilever 

Ottantatrè campi da calcio con uno spessore di circa dieci centimetri. Ogni giorno. Questa è, secondo la ONG Tearfund, la mole di plastica che ogni giorno quattro colossi mondiali del settore delle bibite, rilasciano in paesi in via di sviluppo. Si tratta di bottiglie di plastica, bustine e cartoni prodotti da Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé e Unilever, dalla cui combustione a cielo aperto si sprigionano emissioni equivalenti a due milioni di automobili, per la precisione 4,6 milioni di tonnellate di biossido di carbonio.

I paesi scelti per questa ricerca sono sei: Cina, India, Filippine, Brasile, Messico e Nigeria.

