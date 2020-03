Quanti stop in carriera: così Cristiano Ronaldo prepara la risalita più difficile per la Juve

​​Cristiano Ronaldo era in forma super prima dello stop, adesso lavora per non perderla. Dagli esordi a ​Messi, le frenate non lo hanno fermato, scrive Tuttosport in edicola quest’oggi. Il portoghese della ​Juve si trova nella sua Madeira, rinchiuso nella sua villa con due piscine che affaccia sull’oceano. Da casa prepara la sua settima vita, l’ultima da dominatore del gioco, lui che è custode della drammaturgia del 7. Il giocatore della Juve già in passato ha superato dei muri che sembravano… continua a leggere sul sito di riferimento