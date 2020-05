Quanto conta il fattore campo con uno stadio senza pubblico? I numeri della Bundesliga

Il Coronavirus “annulla” il fattore campo. Non che non ci sia, perché le squadre continueranno comunque a giocare nei rispettivi impianti, ma l’assenza del pubblico sugli spalti rischia di essere una variabile importante anche in Italia, come dimostra in queste prime settimane quanto sta succedendo in Germania e in Bundesliga. RB Leipzig v Hertha BSC – Bundesliga L’impressione generale è che giocare a porte chiuse sembrerebbe quasi un vantaggio per la formazione ospite. E questo concetto è… continua a leggere sul sito di riferimento