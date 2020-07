Quanto costano allo Stato le navi quarantena per i migranti

AGI – Il costo tra le navi per le quarantene dei migranti è molto diverso, e ben più alto, di quelle delle strutture individuate a terra per lo stesso motivo. Lo Stato italiano, sia nell’uno che nell’altro caso, si è trasformato in affittuario, pubblicando tra aprile e luglio diversi avvisi per manifestazioni di interesse da parte dei privati.

In base all’avviso del ministero dei Trasporti del 13 luglio e in scadenza il 16 luglio prossimo, una nave costerà circa 4.037.475 euro, oltre Iva, per i 101 giorni di esecuzione dell’appalto. Tale costo è costituito “da un corrispettivo a corpo ed uno a misura”.

