Quanto costerebbe all’Italia il blocco del 5G di Huawei

AGI – E se a Huawei venisse impedito di sviluppare il 5G in Europa? Per la prima volta, uno studio ha provato a quantificare gli effetti economici e convertirli in euro. Risultato: in Italia i costi di sviluppo della rete lieviterebbero – in media – di 282 milioni l’anno nel prossimo decennio. Cioè del 19%. Ci sarebbe una riduzione della concorrenza, un aumento dei prezzi e un generale rallentamento dello sviluppo. Con almeno altri due effetti: nel 2023, ci sarebbero 6,2 milioni di italiani in meno con accesso al 5G. E nel 2035, il Pil perderebbe 4,7 miliardi rispetto alla proiezione attuale.

