Quanto è calata la popolazione italiana negli ultimi 5 anni?

AGI – Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia ammonta a 60.244.639 unità, quasi 189 mila in meno rispetto all’inizio dell’anno (-0,3%). Rispetto alla stessa data del 2014 diminuisce di 551 mila unità, “confermando la persistenza del declino demografico che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni”. Lo rende noto l’Istat nel suo report sul bilancio demografico nazionale.

La recessione demografica – spiega l’Istat – è dovuta ai cittadini italiani, che al 31 dicembre erano 54 milioni 938 mila, 236 mila in meno dall’inizio dell’anno (-0,4%) e circa 844 mila in meno in cinque anni: una perdita consistente,

