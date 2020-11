AGI – I risultati dello studio Espad 2019 mostrano che il gioco d’azzardo è diventato un’attività diffusa tra gli studenti in Europa, con il 22% degli intervistati che ha dichiarato di aver giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi (prevalentemente a lotterie e gratta e vinci). Espad stima inoltre che il 7,9% degli studenti abbia giocato d’azzardo online nel periodo di riferimento.

Il test di screening utilizzato per rilevare il gioco d’azzardo problematico ha rivelato che, in media, il 5% degli studenti che ha giocato d’azzardo negli ultimi 12 mesi rientra in questa categoria. Il dato italiano è nettamente superiore alla media europea,

L’articolo Quanto è diffuso il gioco d’azzardo tra gli studenti italiani proviene da Notiziedi.

