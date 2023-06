Quanto guadagnano i The Borderline, gli youtuber responsabili della morte di Manuel

ROMA – È indagato per omicidio stradale aggravato Matteo Di Pietro, lo youtuber che lo scorso 13 giugno ha causato l’incidente a Roma, in zona Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel. Il 20enne si trovava a bordo di un suv Urus Lamborghini con gli altri membri dei The Borderline, il collettivo di youtuber di cui era anche co-fondatore. Di Pietro è risultato positivo ai cannabinoidi.

IL GUADAGNO DEI THE BORDERLINE

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi erano intenti a fare una challange, ossia una sfida social in cui avrebbero dovuto guidare per 50 ore alternandosi al volante. Il tutto ripreso dai loro smartphone. Successivamente, il filmato sarebbe stato montato e condiviso su YouTube, nel loro canale The Borderline, che conta circa 600mila iscritti.

I ragazzi non sono nuovi in questo genere di video, per loro diventato un lavoro.

Stando ai dati usciti in queste ore, i The Borderline hanno costituito una srl nel giugno del 2022. Da giugno a dicembre di quell’anno, il fatturato è stato di quasi 200mila euro con circa 46mila euro di utili. Il tutto proprio grazie ai loro video, in molti dei quali affrontavano delle challenge anche pericolose. Recentemente, proprio Sony Italia aveva annunciato una collaborazione con i The Borderline per la sponsorizzazione dei prodotti Sony Alpha. A seguito del tragico incidenti, il colosso ha rimosso dai social il video annuncio della partnership.

IL LAVORO DELLO YOUTUBER

Quello dello youtuber, ossia un creatore di contenuti multimediali che carica su YouTube, è un lavoro consolidato da anni, che se sfruttato al meglio può portare ottimi introiti. Ad esempio, uno degli youtuber più popolari del mondo è PewDiePie (Felix Arvid Ulf Kjellberg), 33enne svedese diventato famoso per i suoi commenti e le sue reazioni mentre gioca ai videogame. Il suo canale, nato nel 2010, ha raggiunto oltre 110 milioni di iscritti. Nel dicembre del 2019 Forbes ha inserito PewDiePie al settimo posto della classifica degli youtuber più pagati, con un guadagno di 13 milioni di dollari all’anno.

Gli youtuber monetizzano grazie alle inserzioni pubblicitarie che scorrono durante lo streaming dei loro video. Ma non solo. Se raggiungono la popolarità l’incasso aumenta notevolmente attraverso partnership e sponsorizzazioni, e in alcuni casi anche merchandising, film o musica. Un esempio in Italia sono i Me contro Te.

