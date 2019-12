Quanto guadagnerà Ancelotti all’Everton?

​Finita la sua parentesi al Napoli, Carlo Ancelotti è già pronto a ripartire. L’allenatore emiliano è vicino alla firma con l’​Everton, dove guadagnerà cifre da capogiro. Il 10 dicembre scorso Ancelotti e il Napoli si dicevano addio. A distanza di appena una decina di giorni, il tecnico ex Milan sta per cominciare una nuova avventura. Come raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, entro lunedì Ancelotti firmerà con l’Everton, a cui Carletto si legherà con un contratto di quattro anni e… continua a leggere sul sito di riferimento