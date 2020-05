AGI – “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”. È lo sfogo consegnato all’AGI da Al Bano Carrisi, 77 anni, l’artista che le misure anticoronavirus hanno inchiodato alla sua tenuta di Cellino San Marco, annullando i suoi concerti programmati, elenca,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Quanto ha pesato il lockdown sugli incassi di Al Bano Carrisi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento