Quanto il Covid ha ritardato le cure per il cancro

AGI – Ritardare il trattamento del cancro di appena un mese può mettere i pazienti a un rischio nettamente maggiore di morire, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista medica BMJ che lancia l’allarme sull’impatto della pandemia di coronavirus su altre condizioni di salute.

I ritardi del trattamento si verificano in tempi normali, ma la diffusione del Covid-19 ha causato interruzioni senza precedenti ai servizi sanitari. Ricercatori nel Regno Unito e in Canada hanno scoperto che i ritardi nel trattamento – sia per la chirurgia, la radioterapia o altri trattamenti come la chemioterapia – per sette tipi di cancro hanno avuto un impatto significativo sulla mortalità dei pazienti.

