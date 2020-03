Non ci sono turisti e non c’è la tassa di soggiorno. La pubblicità è diminuita e di pari passo le imposte che il Comune incassava. Per non parlare del cospicuo introito generato dalle contravvenzioni che in questo periodo di circolazione ‘zero’ si è volatilizzato”. L’elenco è lungo.

L’assessore al Bilancio del Comune di Milano Roberto Tasca spiega all’AGI quello che sta succedendo alle casse comunali e quello che potrà accadere nel caso in cui le restrizioni per il coronavirus andassero avanti per oltre 2 mesi, sostenendo che “dopo giugno i danni sarebbero pesantissimi”.

Ma partiamo da una cifra.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Quanto perderà la città di Milano secondo l’assessore al bilancio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento