Quanto sono state pagate le attuali 20 società di Serie A?

Quanto hanno pagato le rispettive società i proprietari delle attuali 20 squadre di Serie A al momento della loro acquisizione? Proviamo a fare il punto della situazione in maniera dettagliata, squadra per squadra. Partiamo dall’Atalanta: il club bergamasco dal giugno del 2010 è di proprietà della famiglia Percassi che per acquisire le quote di maggioranza della società ha sborsato circa 13 milioni di euro. Il Bologna è in mano al canadese Joey Saputo che faceva parte della cordata di… continua a leggere sul sito di riferimento