Quanto sta aumentando il consumo di internet in Italia 

Con milioni di persone costrette in casa per l’emergenza coronavirus, le infrastrutture che permettono di navigare su internet sono sempre più sotto pressione. Telelavoro, videolezioni, giochi online e streaming sono il nuovo quotidiano per una porzione sempre più ampia di italiani. E questo si traduce in una crescita esponenziale della richiesta di internet in queste settimane.

Finora la rete ha retto e il rischio di un collasso sembra essere scongiurato. Ma sono chiari i segni di un diffuso rallentamento della rete che Ookla – tra le principali società che offrono la possibilità di testare la velocità della connessione –

