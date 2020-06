Quanto tempo dovranno aspettare le squadre prima della ripresa delle coppe europee?

Dopo oltre due mesi e mezzo di sosta forzata a causa del Covid-19 i principali campionati europei sono ripartiti o sono in procinto di farlo. La ripresa tuttavia non avverrà allo stesso momento con i campionati che termineranno in estate inoltrata ma in momenti diversi in base al giorno dell’effettiva ripartenza e al numero di turni che restavano ancora da giocare. Una volta terminati i campionati, ai primi di agosto riprenderanno anche le coppe europee con Champions ed Europa League che… continua a leggere sul sito di riferimento