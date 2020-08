Quarant’anni fa la strage alla stazione di Bologna

Sabato 2 agosto 1980. Alle ore 10.25 una bomba scoppia nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Bologna: 85 morti e oltre 200 feriti. Le vite di famiglie pronte per le vacanze, turisti di passaggio e lavoratori del nodo ferroviario più importante d’Italia spazzate via da un ordigno, nascosto in una valigia, composto da una quindicina di chili di esplosivo. L’esplosione investe anche il treno Ancona-Chiasso, in sosta al primo binario. Nella stazione orrore e dolore, poi in pochi minuti scatta la macchina dei soccorsi. Quella stessa sera viene indetta una manifestazione in piazza Maggiore, poi il 4 agosto saranno in 30-40 mila a ritrovarsi nella stessa piazza.

