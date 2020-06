Quarantena trovata la formula: la soluzione a garanzia del campionato

Il mondo del calcio ha espugnato la roccaforte della quarantena di 14 giorni che minava la conclusione del campionato. Intendiamoci, l’articolo 1 dell’ordinanza del ministero della Salute del 21 febbraio non è stato cancellato, ma è stata trovata una strada alternativa che consentirà alle squadre che avranno un positivo al loro interno (un calciatore, un membro dello staff tecnico, un magazziniere o un altro effettivo) di disputare le partite salvo poi tornare in ritiro. Si tratta di un modello simile a quello tedesco: l’eventuale Covid+ verrà considerato come un infortunato, gli altri andranno regolarmente in campo se a una manciata di ore dal fischio d’inizio risulteranno negativi a un test molecolare rapido.

