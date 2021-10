‘Quart a Pià’ compie 20 anni, biglietti in vendita

AOSTA – ‘Quart a Pià’, la passeggiata enogastronomica dell’autunno sulla collina di Quart, comune alle porte di Aosta, compie 20 anni. La ventesima edizione, organizzata dal gruppo degli alpini di Quart, si tiene domenica 31 ottobre nella zona del Villair, tra il castello e Ollignan. Si potranno scoprire gusti, sapori e profumi di un tempo, assaggiando piatti della tradizione dislocati in diversi punti della collina del paese, dall’aperitivo al dessert, abbinati a vini valdostani.

Le prenotazioni: sarà possibile acquistare un massimo di otto biglietti a persona, fino al loro esaurimento, telefonando ai numeri 327.9146418 e 327.9181796. Il costo è di 30 euro per gli adulti e i ragazzi dai 12 anni in su; di 10 euro per i bambini tra i 7 e i 12 anni; è gratis per i minori di 6 anni. Per partecipare serve la certificazione verde Covid-19.

