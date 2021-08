Quarta vittima in Calabria a causa degli incendi: è un 77enne di Grotteria

REGGIO CALABRIA – Quarta vittima in provincia di Reggio Calabria a causa degli incendi ancora in corso in gran parte del territorio Aspromontano. Si tratta di un uomo di 77 anni originario di Grotteria, deceduto nel proprio casolare di campagna. Secondo le prime ricostruzioni stata cercando di salvare gli animali dentro la propria proprietà. Il grave episodio fa seguito a quello di pochi giorni fa con la morte di due persone, un uomo e una donna, trovate carbonizzate nel proprio terreno. Anche in questo caso stavano cercando di salvare dagli incendi alcune piantagioni.LEGGI ANCHE: La Calabria brucia ancora, trovati i cadaveri di zia e nipote in un uliveto

Incendi, 300 interventi in 12 ore tra Calabria e Sicilia. E Reggio chiama l’esercito

