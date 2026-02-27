venerdì, 27 Febbraio , 26

Quartiere 15 minuti, riorganizzare la città partendo da Napoli EST
Quartiere 15 minuti, riorganizzare la città partendo da Napoli EST
News

Quartiere 15 minuti, riorganizzare la città partendo da Napoli EST

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Domani, sabato 28 febbraio alle 11,30 approda al Teatro NEST di San Giovanni a Teduccio, il dibattito pubblico sulla riorganizzazione della città che punta a considerare l’area orientale di Napoli, il quartiere da cui partire per la costruzione della città policentrica.

Proprio per questo il dibattito è organizzato nel principale spazio culturale di Napoli Est, sede da alcuni anni non solo di programmazione di spettacoli teatrali, ma anche di corsi di formazione per cittadini e soprattutto per ragazzi. Obiettivo: quello di dare valore alla cultura, come fattore di trasformazione delle persone e dei luoghi.

Il Presidente del NEST, Francesco Di Leva, ha per questo accolto con favore la proposta dell’Associazione Vivoanapoli APS e dell’Università Federico II di tenere l’incontro nel teatro di San Giovanni (Vivoanapoli e Università Federico II collaborano da tre anni sul tema oggetto dell’incontro).

Sarà un dibattito pubblico, a cui sono invitati i cittadini del quartiere e non solo, in cui si affronteranno il significato di Quartiere 15 minuti e le iniziative da mettere in campo per ridare centralità ai cittadini e dunque alla qualità della vita.

Quartiere 15 minuti significa, infatti, pianificare, programmare e realizzare interventi che migliorino la qualità della vita dei residenti partendo dai trasporti, perché sono innanzitutto i servizi a rendere un quartiere spazio urbano e non periferia.

Partecipano, oltre a Francesco di Leva (nella foto), Cino Bifulco, Docente di Ingegneria dei Trasporti dell’Università Federico II di Napoli, Vittorio de Majo, Responsabile Amicar Sharing, Emilia Leonetti, Presidente Vivoanapoli APS.

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.