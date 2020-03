Quarto Grado di stasera, puntata di venerdì 20 marzo 2020: Coronavirus e il caso di Samira El Attar

Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento, torna in prima serata su Retequattro con una nuova imperdibile puntata. Questa settimana Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno ad occuparsi dell’emergenza sanitaria Coronavirus, ma anche della vicenda di Samira El Attar. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 20 marzo 2020.

Quarto Grado diretta: le novità sul Coronavirus in Italia

Venerdì 20 marzo 2020 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella prima serata su Retequattro.

Anche questa settimana il programma torna a dedicare ampio spazio all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19. A distanza di quasi un mese dal primo caso del 38enne di Codogno, continuano a crescere i contagi e i decessi nel nostro Paese. Numeri preoccupanti che fanno tremare l’Italia e il resto del mondo, mentre tutti gli Stati si stanno adoperando per la realizzazione di un primo vaccino da testare per sconfiggere il virus. Intanto, stando alle prime notizie, i primi risultati della sperimentazione preclinica del vaccino dovrebbero essere pronti ad aprile, anche se l’obiettivo sarà di verificarne tollerabilità e sicurezza. I primi test sono previsti dopo l’estate.

Quarto Grado oggi, il caso di Samira El Attar

Non solo l’emergenza sanitaria da Coronvirus in Italia al centro della puntata, visto che Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno ad occuparsi anche della vicenda di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, in provincia di Padova. Sono trascorsi cinque mesi dalla scomparsa e ad oggi non si hanno notizie. Intanto il marito Mohamed Barbri dal carcere, dove è rinchiuso con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, continua a dichiararsi innocente precisando che la donna è scappata dall’Italia. Diversa, invece, la versione dei familiari di Samira convinto che la donna sia stata uccisa. Dove sta la verità?

Come sempre durante la diretta del programma di Rete4, i telespettatori da casa sono chiamati a partecipare tramite uno dei canali ufficiali:

FACEBOOK e MESSENGER: https://www.facebook.com/quartogrado

TWITTER: https://twitter.com/quartogrado

INSTAGRAM: @quartogradotv, https://www.instagram.com/quartogradotv

MAIL: quartogrado@mediaset.it

CENTRALONE: 02/30309010

L’appuntamento con Quarto Grado è come sempre il venerdì in prima serata su Rete 4.

continua a leggere sul sito di riferimento