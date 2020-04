Quarto Grado stasera, puntata di venerdì 17 aprile 2020: si parla ancora di Coronavirus

Dopo la pausa della scorsa settimana legata alle festività pasquali torna su Rete 4 “Quarto Grado“, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ecco tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 17 aprile 2020.

Quarto Grado diretta: Coronavirus e vaccino

Venerdì 17 aprile 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella prima serata su Rete 4.

La puntata di questa settimana è interamente dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. In particolare ci si soffermerà sulla ricerca di una cura da parte dei medici di tutto il mondo che stanno sperimentando combinazioni di farmaci per contrastare la polmonite interstiziale. Intanto cresce l’attesa per un vaccino in grado di mettere fine a questa pandemia; in giro per il mondo tantissime sono le aziende che stanno iniziando a testare degli ipotetici vaccini, ma la strada è ancora lunga.

Quarto Grado oggi: Trump e la Cina

Non solo, durante la puntata si discute anche sulla data di arrivo del virus in Italia con lo studio di Università Statale di Milano e Ospedale Sacco. Intanto oltreoceano, negli Stati Uniti d’America il Presidente Trump torna a pensare che dietro questa pandemia possa esserci stato un incidente presso il laboratorio di Wuhan.

Ricordiamo che durante la diretta del programma di Rete4, i telespettatori da casa possono intervenire e partecipare utilizzando uno dei canali ufficiali:

FACEBOOK e MESSENGER: https://www.facebook.com/quartogrado

TWITTER: https://twitter.com/quartogrado

INSTAGRAM: @quartogradotv, https://www.instagram.com/quartogradotv

MAIL: quartogrado@mediaset.it

CENTRALONE: 02/30309010

L’appuntamento con Quarto Grado è come sempre il venerdì in prima serata su Rete 4.

continua a leggere sul sito di riferimento