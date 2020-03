Quarto Grado stasera, puntata di venerdì 27 marzo 2020: le news sul Coronavirus

Tutto pronto per una nuova puntata di Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 27 marzo 2020.

Quarto Grado diretta: le news Coronavirus in Italia

Venerdì 27 marzo 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella prima serata su Rete 4.

Anche questa settimana al centro della puntata l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Continuano a crescere i numeri dei contagi e dei decessi sia in Italia che nel resto del mondo. In pochissimi giorni gli Stati Uniti d’America hanno registrato una vera e propria impennata nei contagi che hanno toccato la cifra di 85,377 persone diventando così il primo paese al mondo con il più alto numero di contagi, anche più della Cina. L’Italia resta il primo paese al mondo per quanto concerne i decessi da Covid 19: ben 8,215.

La pandemia fa preoccupare il mondo ed è una vera e propria corsa contro il tempo per trovare un cura che possa salvare quante più vite possibili. In queste ore anche la Regione Piemonte, dopo il Veneto, ha fatto richiesta di sperimentare l’Avigan, un antivirale cinese che ha avuto ottimo riscontri in Oriente sui pazienti ammalati di Coronavirus. Il via libera è arrivato da parte del ministro della Salute Speranza ha annunciato il via libera, anche se diverse esperti puntano alla massima prudenza e cautela per non alimentare speranze che potrebbero risultare illusorie.

