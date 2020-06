Quarto Grado stasera su Rete 4, anticipazioni del 19 giugno 2020: la morte di Roberta Ragusa

“Quarto Grado“ torna in prima serata su Rete 4 con una nuovissima puntata. Al timone ancora una volta Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Curiosi di scoprire le storie e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 19 giugno 2020?

Quarto Grado diretta di venerdì 19 giugno 2020

Venerdì 19 giugno 2020 alle ore 21.25 in prima serata su Rete appuntamento con “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Questa settimana Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano ad occuparsi della morte di Roberta Ragusa, la donna scomparsa il 14 gennaio del 2012 a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa. Dopo anni di ricerche lo scorso 10 luglio del 2019 la Cassazione ha deciso condannando in via definitiva a 20 anni di prigione il marito Antonio Logli.

L’uomo è accusato di omicidio e distruzione del cadavere di Roberta Ragusa. A distanza di quasi un anno dalla condanna in Cassazione, i legali di Logli sono pronti a giocarsi una nuova versione dei fatti per dimostrare l’estraneità ai fatti e l’innocenza dell’uomo.

Non solo l’omicidio di Roberta Ragusa durante la puntata di venerdì 19 giugno 2020 di Quarto Grado. Durante la diretta, infatti, si parlerà anche della morte di Alessio e Simone, i cugini di 12 anni che lo scorso anno sono stati uccisi a Ragusa da un SUV. I due cuginetti si trovavano fuori casa intenti a giocare quando sono stati travolti e uccisi.

A guidare il SUV c’era Rosario Greco condannato a nove anni di prigione. Una sentenza che non è stata accolta bene dalla famiglia dei due minorenni che hanno chiesto di rinviare il caso visto che sono convinti che non è stato un incidente, ma un omicidio. Possibile che un nuovo video della tragedia possa cambiare le decisioni di Ivano Infarinato, Gup del Tribunale di Ragusa.

Quarto Grado contatti

Due storie davvero forti quelle al centro della puntata di Quarto Grado di questa sera, venerdì 19 giugno 2020. Infine ricordiamo che, per chi volesse partecipare alla diretta del programma da casa, può farlo inviando domande utilizzando uno dei canali ufficiali:

FACEBOOK e MESSENGER: facebook.com/quartogrado

TWITTER: twitter.com/quartogrado

INSTAGRAM: @quartogradotv, instagram.com/quartogradotv

MAIL: quartogrado@mediaset.it

CENTRALONE: 02/30309010

L’appuntamento con Quarto Grado è come sempre il venerdì in prima serata su Rete 4.

