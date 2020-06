Quarto Grado stasera su Rete 4, ultima puntata del 26 giugno 2020: l’omicidio di Marco Vannini e Luca Sacchi

Ultimo appuntamento con “Quarto Grado“, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Rete 4. Scopriamo le storie e i temi al centro dell’ultima puntata della stagione in onda questa sera, venerdì 26 giugno 2020.

Quarto Grado oggi, venerdì 26 giugno 2020

Venerdì 26 giugno 2020 alle ore 21.25 in prima serata su Rete va in onda l’ultima appuntamento stagionale di “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Al centro della diretta di questa sera la morte di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto la notte del 17 maggio 2005. A distanza di 15 anni dalla morte del ragazzo il giorno 8 luglio 2020 sarà dato il via al processo d’appello per la famiglia Ciontoli. La Cassazione, infatti, ha ha accolto la richiesta della Procura Generale che ha richiesto di rifarlo completamente daccapo. Una decisone che potrebbe stravolgere tutto, visto che è spuntata una telefonata che potrebbe forse cambiare le carte in tavola.

Spazio poi all’omicidio Luca Sacchi, il ragazzo ucciso lo scorso 23 ottobre a Roma all’uscita di un pub con un colpo di pistola. Al momento sono stati arrestati Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris, ma è ancora da capire il ruolo della fidanzata Anastasya che continua a professarsi innocente e a far ricadere le colpe su Giovanni Princi, condannato a 4 anni di carcere, ma che proclama la sua estraneità ai fatti.

Quarto Grado contatti

Due storie davvero forti quelle raccontate nell’ultima puntata di Quarto Grado in onda questa sera, venerdì 26 giugno 2020. Ricordiamo che, per chi volesse partecipare alla diretta del programma da casa, può farlo inviando domande utilizzando uno dei canali ufficiali:

L’appuntamento con Quarto Grado è come sempre il venerdì in prima serata su Rete 4.

