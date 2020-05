Quarto Grado stasera, ultima puntata di venerdì 29 maggio 2020: Coronavirus e l’omicidio di Melania Rea

Tutto pronto per il gran finale di “Quarto Grado“, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Rete 4. Anche questa settimana il programma si occupa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 29 maggio 2020.

Quarto Grado diretta di venerdì 29 maggio 2020

Venerdì 29 maggio 2020 alle ore 21.25 va in onda l’ultima puntata “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna in prima serata su Rete 4.

Anche la puntata di questa sera del programma a cura di Siria Magri è interamente dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Da tre mesi è scoppiata una pandemia di natura mondiale che ha colpito anche il nostro Paese. Nelle ultime settimane la curva dei contagi ha cominciato a diminuire il numero dei decessi e dei contagi, ma tante sono le preoccupazioni e le paure dei cittadini e dei lavoratori. In particolare c’è chi ipotizza che ci troviamo dinanzi ad un indebolimento del virus, anche se alcuni studiosi non hanno escluso dopo l’estate una possibile seconda ondata. Sarà davvero così?

Quarto Grado oggi, le anticipazioni del 29 maggio

Non solo l’emergenza Coronavirus nella puntata di questa sera di Quarto Grado visto che Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno ad occuparsi anche dell’omicidio di Melania Rea.

Correva il 18 aprile del 2011 quando la donna di Somma Vesuviana veniva uccisa dal marito Salvatore Parolisi nel bosco di Colle San Marco. Le indagini sulla morte della donna hanno portato all’arresto del marito che è stato condannato a 20 anni di carcere. Ci sono però delle novità visto che l’ex militare sarebbe in procinto di tornare in libertà dopo aver scontato meno di nove anni di carcere. L’avvocato di Parolisi, infatti, ha precisato che l’uomo può godere di permessi premio essendo arrivato quasi a metà della pena. Una notizia che giustamente ha gettato nello sconforto la famiglia di Melania.

Questo e tanto altro nella puntata di questa settimana trasmessa in diretta su Rete 4.

Infine ricordiamo che, per chi volesse partecipare alla diretta del programma da casa, può farlo inviando domande utilizzando uno dei canali ufficiali:

FACEBOOK e MESSENGER: facebook.com/quartogrado

TWITTER: twitter.com/quartogrado

INSTAGRAM: @quartogradotv, instagram.com/quartogradotv

MAIL: quartogrado@mediaset.it

CENTRALONE: 02/30309010

L’appuntamento con Quarto Grado è come sempre il venerdì in prima serata su Rete 4.

continua a leggere sul sito di riferimento