Quarto, morte 75enne, arrivano aggiornamenti dal sindaco

Con un post su facebook, il sindaco del comune di Quarto, Antonio Sabino, chiarisce quanto segue:

In merito alle notizie apparse su diversi organi di stampa, si informa la cittadinanza che al momento non vi è alcuna conferma ufficiale da parte del Dipartimento di Prevenzione e della medicina legale dell’Asl Napoli 2 Nord, con il quale siamo in costante e continuo contatto, circa la positività al tampone Covid-19 della persona defunta e dei suoi familiari sottoposti alla quarantena domiciliare obbligatoria. L’amministrazione comunale, come del resto sta facendo con tutte le altre famiglie di pazienti positivi al Covid-19, sta fornendo assistenza alla famiglia del defunto attraverso i servizi sociali, i dipendenti comunali e i volontari di protezione civile. Così come va specificato per amore di verità che questa Amministrazione comunale ha seguito insieme alla Tenenza dei carabinieri, al Dipartimento di Prevenzione e medicina legale dell’Asl e ai servizi comunali cimiteriali l’attività della ditta di onoranze funebri che ha curato la traslazione della salma nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza previste dalla legge in caso di presunto decesso per Covid-19.