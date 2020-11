Quasi 40 mila nuovi casi Covid in Italia. Ancora alti i decessi

AGI – Ancora in forte crescita la curva epidemiologica in Italia. Nella giornata di sabato 7 novembre si registrano 39.811 casi, nuovo record di sempre, contro i 37.809 del giorno precedente. Ancora alti – sebbene in diminuzione – i decessi, 425 (erano stati 446 nelle precedenti 24 ore): il totale delle vittime sale a 41.063.

Resta elevato il numero di tamponi effettuati, 231.673 (inferiore però al numero di ieri, 234.245). Il rapporto positivi/tamponi sale al 17,22% contro il 16,14% di 24 ore fa. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi resta la Lombardia,

