Quattro italiani arrestati in India: l’accusa è di aver imbrattato i treni della metropolitana

ROMA – Il consolato generale a Mumbai, in stretto raccordo con la Farnesina, segue con attenzione la vicenda dei quattro italiani arrestati ad Ahmedabad, in India, domenica scorsa. Come riferisce il ministero degli Esteri in una nota, i connazionali sono accusati di essersi introdotti illegalmente nel deposito della metropolitana della città e di aver imbrattato alcuni treni con vernice spray.

Il consolato generale conferma che si mantiene in stretto contatto con le Autorità locali e con i familiari, prestando ai connazionali e alle loro famiglie ogni necessaria assistenza.

