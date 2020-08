Quattro italiani su 10 in vacanza ad agosto

AGI – Al via l’unico weekend da bollino nero per il traffico intenso dell’estate 2020 con più di 4 italiani su 10 che quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza con la paura del virus che ha spinto molti a rimandare il piu’ possibile la partenza per attendere un miglioramento della situazione. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione fine settimana del 7 – 9 agosto che è quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico, con una previsione di criticità da bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto secondo il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia.

