Quattro modelli Subaru premiati ai Best Family Cars 2020 di Parents

Le versioni 2020 di Subaru Ascent, Crosstrek Hybrid, Forester e Legacy sono state premiate ai Parents Best Family Cars del 2020. Parents conferisce il riconoscimento sulla base dei risultati dei crash test NHTSA, nonché delle valutazioni della rivista da parte di un tecnico certificato in sicurezza per bambini e di un test driver. “Parents” è una rivista mensile di circolazione di massa americana che presenta informazioni scientifiche sullo sviluppo dei bambini volte ad aiutare i genitori a crescere i propri figli. Nel valutare i modelli per i suoi riconoscimenti del 2020, Parents ha preso in considerazione autovetture, SUV, crossover e minivan che hanno ricevuto un punteggio di sicurezza globale di 5 stelle dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

