Quattro poliziotti francesi sono stati incriminati per il pestaggio di Zecler

AGI – Quattro agenti di polizia francesi sono stati incriminati, e due di loro sono finiti in carcere, per il pestaggio e gli abusi razzisti nei confronti del produttore musica nero, Michel Zecler. Tre sono stati incriminati per “violenza intenzionale da parte di una persona che detiene l’autorità pubblica” e “falso in atto pubblico”, in conformità con le richieste della procura di Parigi annunciate ieri pomeriggio dal pubblico ministero, Remy Heitz.

Si tratta dei tre agenti al centro del video di Loopsider svelato giovedì che ha innescato uno scandalo nazionale e portato il presidente Emmanuel Macron a esprimere il proprio shock.

