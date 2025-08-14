“quel-maledetto-gratta-e-vinci”-in-scena-a-vietri-sul-mare

Sabato 16 agosto alle ore 21:00 nella Villa Comunale

Dopo il caloroso successo ottenuto al debutto nella rassegna “Teatrando al Quadriportico” di Salerno, la compagnia teatrale ‘E Sceppacentrella torna sul palco con la brillante commedia in due atti “Quel maledetto gratta e vinci” di Camillo Vittici, per la regia di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 agosto alle ore 21:00 nella splendida cornice della Villa Comunale di Vietri sul Mare, nell’ambito della rassegna estiva organizzata e promossa dal Comune di Vietri sul Mare.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. In scena Lucia Lamberti, Giovanna Memoli, Antonella Sica, Peppe Giardullo, Ciro Marigliano e Antonio Iacci. La commedia, ricca di ritmo, ironia e colpi di scena, racconta con leggerezza e intelligenza come una vincita milionaria possa improvvisamente sconvolgere gli equilibri di una famiglia comune.

Protagonista è Giovanni Bracciocorto, pensionato abitudinario che ogni giorno acquista un biglietto del gratta e vinci da 1 euro, nonostante le continue lamentele della moglie Elvira. Un giorno la fortuna bussa davvero alla porta della famiglia: il biglietto è vincente e regala ben 400.000 euro.

Ma quella che dovrebbe essere un’occasione di rinascita si trasforma rapidamente in un susseguirsi di equivoci, tensioni e scelte bizzarre. Giovanni, infatti, teme che la notizia possa diffondersi e attira l’attenzione di vicini e conoscenti: per questo impone a tutta la famiglia il massimo riserbo e un comportamento sobrio, al punto da vendere l’auto, limitare le uscite e costringere moglie e figlia a indossare abiti logori pur di sembrare ancora più poveri di prima.

Ma il piano non regge: Lucrezia, sorella di Elvira e pettegola implacabile, ricevuto un generoso regalo per affrontare un’operazione, non resiste alla tentazione di spifferare tutto.

Da quel momento la vicenda prende una piega comica e surreale, coinvolgendo persino Don Cristiano, il parroco del quartiere, e il sacrestano Filippo, che danno il via a una raccolta fondi per la chiesa nella certezza di contare sulla “ritrovata generosità” della famiglia Bracciocorto.

Un finale a sorpresa e una morale profonda chiudono una commedia che, tra risate e riflessioni, si interroga con ironia su come il denaro possa cambiare, nel bene e nel male, il comportamento umano.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00 e, considerata la forte partecipazione registrata nei precedenti appuntamenti, si consiglia di arrivare con anticipo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.