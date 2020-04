Quella volta che…Cristiano Ronaldo era a un passo dal Parma

E se ​Cristiano Ronaldo fosse approdato in Italia nel lontano 2003, non con la maglia della Juventus (che veste attualmente) ma indossando quella del Parma? No, non è fantacalcio. Poteva essere realtà. Pochi mesi prima del caos finanziario legato a Tanzi e alla Parmalat, gli occhi della dirigenza gialloblù si erano posati su un giovane talento, all’epoca diciassettenne, che brillava con lo Sporting Clube de Portugal. Su richiesta dell’allora direttore tecnico Arrigo Sacchi, il Parma formulò… continua a leggere sul sito di riferimento