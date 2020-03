Quella volta che… il Milan perse Carlos Tevez per colpa di Alexandre Pato

Uno dei tanti “poteva essere e non è stato” che si è trasformato in un gran rimpianto. Questo è Carlos Tevez per il Milan. Un trasferimento finanziato dalla cessione di Alexandre Pato al Paris Saint-Germain. Un aereo, quello che per Parigi, che il papero non prenderà mai. La trattativa tra i rossoneri e i parigini era praticamente definita: 28 milioni di euro più 7 di bonus, questa l’offerta messa sul piatto dal ds dei francesi (ed ex milanista) Leonardo. Gran parte dei soldi che sarebbero… continua a leggere sul sito di riferimento