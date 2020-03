Quella volta che… la Juventus preferì Poulsen a Xabi Alonso

​Quanti di noi cambierebbe qualcosa se solo si potesse tornare indietro nel tempo? Dichiararsi ad un grande amore, pronunciare una frase taciuta, rimediare ad un errore fatto. Bene, se si potesse viaggiare a ritroso, di sicuro la Juventus cambierebbe la sua strategia di mercato dell’estate 2008. Sono gli anni post Calciopoli, quella che condannò i bianconeri alla retrocessione in Serie B. Il ritorno nella massima serie arrivò subito, così come nel 2008 quello in Champions League. E per… continua a leggere sul sito di riferimento