Quella volta che… l’Inter voleva Gabriel Jesus ma dovette accontentarsi di Gabigol

Mettere mano su Gabriel Jesus, era questo il principale obiettivo dell’​Inter nell’estate del 2016. La nuova proprietà cinese targata Suning, da poco insediatosi, voleva costruire una squadra di qualità che potesse lottare per la conquista dello Scudetto e il giovane attaccante brasiliano, al tempo al Palmeiras, era il giocatore di punta della campagna acquisti che la dirigenza aveva in mente. Terminate le Olimpiadi di Rio nel corso delle quali Gabriel Jesus si è messo in mostra, l’Inter ha… continua a leggere sul sito di riferimento