Quella volta che…Lionel Messi fu a un passo dal Como

​Fantastichiamo per un attimo. Se Lionel Messi non avesse vestito la maglia del Barcellona durante tutta la sua carriera ma avesse mosso i primi passi in squadre minori, sarebbe diventato lo stesso Messi che tutti conosciamo? Diciamo che sarebbe potuto accadere nel 2001, quando il fuoriclasse argentino aveva solamente quattordici anni e vantava già un passato da leader con il Newell’s Old Boys. Gol, prestazioni e tanto talento. Il River Plate lo vuole ma non può permettersi il pagamento delle… continua a leggere sul sito di riferimento