Quelle parole sibilline di Pedullà su Gattuso: “Leggo cose allucinanti da Napoli. Vi dico che Rino in cinque minuti…”

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia di Spezia-Napoli ma non solo. Il collega (conosicuto per esser un grande esperto di calciomercato), ha affrontato il tema Gattuso e ha rilasciato alcune dichiarazioni sibilline che sono sfuggite ai più. Eccole riprese dalla nostra redazione:

Pedullà su Gattuso

“Se Gattuso dovesse pensare che è lui il problema del Napoli, lascerebbe la panchina nel giro di dieci minuti. Non sarebbe la prima volta. Ha vissuto una vita al Milan e non ci ha pensato troppo prima di lasciare la panchina del diavolo. Il tecnico calabrese – prosegue Pedullà – è uno che vuole sentire la fiducia da parte dell’ambiente, non è attaccato ai soldi. Da Napoli sto leggendo cose davvero assurde, Rino merita rispetto per quello che ha dato ai partenopei”.

