“Questa è cattiva informazione”, Auriemma a gamba tesa su un giornalista che ha messo gli azzurri nel mirino

Com’è noto il giornalista Franco Ordine ha attaccato il Napoli definendolo “cattivo esempio” in relazione alla partita non giocata di Torino. Queste le sue parole pubblicate su Twitter: “Segnalazione speciale per il Frosinone di Alessandro Nesta che, con quattordici calciatori positivi, non chiede all’ASL alcun rinvio e gioca la partita col Pordenone pareggiandola. A dimostrazione che i cattivi esempi possono essere ignorati”.

Auriemma risponde a Ordine

Raffaele Auriemma, sulle frequenze di Radio Marte, gli risponde a tono. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione: “Lasciatelo perdere… Il collegio garanzia è un organo al di sopra delle parti, è esterno ai meccanismi propri della federazione. Il Napoli non ha dato il cattivo esempio al Frosinone. Dire questo significa fare cattiva informazione. Questa cosa – conclude – non è bella”.

