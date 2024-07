ROMA – Questa sera tutti con il naso all’insù per ammirare la splendida luna piena di luglio, conosciuta anche come la ‘Luna del Cervo’. La chiamarono così i nativi americani perchè è in questo periodo dell’anno che sulle teste dei giovani cervi maschi spuntano i nuovi palchi di corna. Il fenomeno astronomico sarà visibile anche ad occhio nudo in Italia a partire delle 21:20 circa e e sarà visibile per l’intera notte.

Sarà una luna più grande, almeno questa è l’illusione che apparirà ai nostri occhi: il Sole a luglio si trova molto alto sulla volta celeste e siccome i pleniluni si verificano sempre con la stella in opposizione rispetto alla Terra la Luna risulterà più bassa e sembrerà più grande. Avrà anche un colore arancione dovuto sempre alla posizione della luna sull’orizzonte: la luce del Sole deve attraversare un tratto di atmosfera più denso, amplificando l’effetto di diffusione del blu e di conseguenza, il nostro satellite ci apparirà di un colore aranciato.

L’articolo Questa sera lo spettacolo della ‘Luna del Cervo’: ecco quando vederla proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it