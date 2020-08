AGI – “La priorità assoluta del nostro Paese è il ritorno alla normalità della scuola, alla scuola in presenza e non alla scuola in remoto e attraverso un computer. Per fare questo dobbiamo fare i più grandi sforzi, ma dobbiamo essere preparati, dobbiamo arrivare a metà settembre con dei numeri contenuti“. Lo ha detto a Sky TG24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo.

Secondo Miozzo, i numeri attuali dei contagi in Italia “ci fanno capire che siamo ancora in uno scenario assolutamente gestibile e governabile. Però l’aspetto è importante è la precarietà di questi numeri che possono schizzare rapidamente.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Questi numeri possono schizzare rapidamente”, dice Miozzo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento