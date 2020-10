Questo video mostra tutti i colori di tutti gli iPhone 12 e 12 Pro così come appaiono dal vivo!

Tra le domande più frequenti che mi avete rivolto su Instagram, si è parlato molto dei colori.

Molti utenti sono ancora indecisi sul colore da scegliere per il nuovo iPhone 12 ed il motivo è molto semplice: quelli che vediamo nei rendering sul sito Apple, in realtà sono molto diversi da come appaiono da vicino. Tendenzialmente i colori dei Pro sono tutti più chiari di quelli mostrati nelle immagini ufficiali mentre i colori degli iPhone 12 sono tutti più intensi..

