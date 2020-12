Qui Cagliari, tegola per Di Francesco: il tecnico teme di perdere il suo leader in vista del Napoli

Stando a quanto si apprende dal noto portale Sportface, pare ci siano problemi per il difensore uruguaiano del Cagliari, Diego Godin. Il centrale infatti ha svolto solo lavoro personalizzato oggi nel pomeriggio. In attesa di riabbracciare Radja Nainggolan, quest’oggi a Cagliari dopo le visite mediche, i rossoblù proseguono il lavoro di preparazione in vista del Napoli. Mister Di Francesco potrebbe anche perdere una colonna della retroguardia.

Godin affaticato: salta il Napoli?

La notizia odierna riguarda le condizioni fisiche del centrale uruguaiano alle prese con un affaticamento al soleo della gamba sinistra. Un problema non di poco conto da monitorare nelle prossime ore. Secondo ulteriori informazioni raccolte dai colleghi che seguono da vicino le vicende del Cagliari, pare che il calciatore sia in dubbio in vista del prossimo match. La situazione, comunque, sarà valutata giorno per giorno.

