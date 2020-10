Quibi chiude a sei mesi dal lancio: ascesa e declino record di una startup

AGI – Più che una meteora, un fuoco fatuo. Dopo soli sei mesi dal lancio chiude Quibi, il servizio di video in streaming capace di raccogliere investimenti pari a 1,8 miliardi in poche settimane e attrarre investitori come Disney, Alibaba e Warner Bros. Troppo poco spazio nel mondo dei video online. Troppi pochi margini di manovra per trovare un’idea capace di ritagliarsi uno spazio tra big come Apple, Amazon e Netflix e business come quello di TikTok e YouTube.

Ad annunciare la fine delle operazioni è stato lo stesso fondatore della società Jeffrey Katzenberg in un post su Medium,

