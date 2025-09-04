giovedì, 4 Settembre , 25

Armi e munizione nel b&b in centro, arrestati due turchi a Viterbo

(Adnkronos) - Due turchi, che non sarebbero conosciuti...

Chiude il Plastic, fine di un’era per lo storico club di Milano

(Adnkronos) - Le luci del Plastic si sono...

“Usa responsabili di 11 omicidi extragiudiziali”, l’accusa del Venezuela

(Adnkronos) - Il ministro dell'Interno venezuelano Diosdado Cabello...

Sinner: “Partenza decisiva contro Musetti, pronto per semifinale”

(Adnkronos) - "La partenza ha fatto la differenza,...
quindici-morti-a-lisbona-nello-schianto-della-funicolare-gloria,-lutto-nazionale-in-portogallo
Quindici morti a Lisbona nello schianto della funicolare Gloria, lutto nazionale in Portogallo

Quindici morti a Lisbona nello schianto della funicolare Gloria, lutto nazionale in Portogallo

DALL'ITALIA E DAL MONDOQuindici morti a Lisbona nello schianto della funicolare Gloria, lutto nazionale in Portogallo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – In Portogallo è stato dichiarato un giorno di lutto nazionale dopo che almeno 15 persone sono morte ieri nel deragliamento e nello schianto della funicolare ‘Gloria’ di Lisbona. Un portavoce dei servizi di emergenza ha dichiarato che tra le vittime ci sono anche alcuni cittadini stranieri. Almeno 18 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo grave, tra questi un’italiana che ha riportato la frattura di un braccio. La procura ha avviato un’indagine sulle cause del disastro. 

In una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro Luis Montenegro, si legge che la tragedia “ha portato dolore alle famiglie e sgomento al Paese”. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso rammarico per l’incidente e la speranza che le autorità possano presto stabilire la causa dell’incidente.  

La linea, inaugurata nel 1885 e classificata come monumento nazionale, collega la zona centrale di Lisbona, nei pressi di Praça dos Restauradores, con il Bairro Alto, noto per la sua vivace vita notturna. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.