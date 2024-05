quirinale,-campagnolo:-“prestigiosa-nomina-dedicata-alla-mia-famiglia-e-ai-miei-dipendenti”

(Adnkronos) – “Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella verso il quale ripongo una infinita stima, per questa prestigiosa nomina che conto di onorare con l’impegno che ho sempre dedicato alla famiglia, all’azienda e alle sue persone, e alla società. Non mi aspettavo questo premio, per me è stata una bellissima sorpresa e sono felice soprattutto per i miei figli a cui lascio un segno importante. La prima persona a cui ho pensato però è stata mia mamma, che mi ha insegnato la tenacia, la passione e soprattutto l’onestà nella vita e nel lavoro. Non posso poi non dedicarlo alla mamma dei miei figli, mia moglie, che è sempre stata al mio fianco in tutti questi anni. E infine a tutti i dipendenti. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile”. A parlare Giorgio Campagnolo, nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Da un banco al mercato di Bassano del Grappa ad un gruppo internazionale con 5 brand (Cmp, Melby, Maryplaid, Jeanne Baret e FC F.lli Campagnolo), 18 milioni di capi prodotti all’anno e 1.100 dipendenti: è questa la storia di F.lli Campagnolo spa, azienda di Romano D’Ezzelino oggi specializzata nella produzione di abbigliamento sportivo, per bambini, homewear e tessile per la casa, nata nel 1948 dalla determinazione di Maria Disegna, una giovane madre vedova con cinque figli. Giorgio, il più giovane tra i fratelli, ha trasformato la piccola attività familiare in un’impresa di successo, trasmettendo la sua visione e i suoi valori ai figli, che oggi dirigono l’azienda. Questo straordinario percorso imprenditoriale è stato coronato oggi con il riconoscimento più prestigioso: tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, appunto, c’è anche Giorgio Campagnolo, che all’età di 87 anni, continua a essere una presenza costante e ispiratrice nella sua azienda.

L’entusiasmo ha coinvolto l’intera famiglia e i figli hanno commentato: “Siamo molto orgogliosi per la nomina di nostro padre e grati al Presidente Mattarella che, conferendogli questo premio, riconosce in lui e nella nostra famiglia il merito di una vita di lavoro e dedizione”. Tanti sono già gli attestati di stima che sta ricevendo in queste ore, tra tutti quelli del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro e della presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dalla Vecchia.