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Quirinale, La Russa: a me non piacerebbe, Meloni ha detto ovvietà
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Quirinale, La Russa: a me non piacerebbe, Meloni ha detto ovvietà

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Roma, 3 lug. (askanews) – “Chi mi conosce sa che a me non piacerebbe, perché adesso io faccio bene il Presidente del Senato, credo, ma ho comunque i miei spazi. In quel modo sarei solo, a parte che non sono così presuntuoso da credere che sarebbe facile trovare il giusto consenso. Giorgia Meloni ha detto una cosa di un’ovvietà incredibile. Ha detto: ‘Spero che prima o poi ci sia un Presidente della Repubblica non di sinistra”‘ ma vi sembra un attentato alla Costituzione? È un attentato alla Costituzione pretendere che il Presidente della Repubblica non sia di un colore piuttosto che di un altro?”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa a “Pantelleria D’Autore” curata da Myrta Merlino e Valentina Fontana.

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