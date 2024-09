In occasione del cinquantesimo della cooperativa

Roma, 12 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale una delegazione di Unicoop Firenze guidata dalla presidente del consiglio di sorveglianza Daniela Mori e dal presidente del consiglio di gestione, Michele Palatresi, assieme ai consiglieri di sorveglianza Lia Vasarri e Paolo Brunetti e al responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze, Claudio Vanni.

L’incontro è stato concesso in occasione del cinquantesimo della cooperativa che ha festeggiato l’anniversario nel 2023 e che conclude simbolicamente le celebrazioni con l’appuntamento al Quirinale.

L’udienza è stata l’occasione per portare al Presidente il saluto di tutta la cooperativa e per raccontare l’impegno di Unicoop Firenze nel tutelare i soci, valorizzare il territorio e realizzare i principi del mutuo soccorso attraverso la propria attività. Al termine dell’incontro, è stata donata al Presidente della Repubblica un’opera del maestro artigiano della tradizione orafa fiorentina Paolo Penko realizzata in occasione del cinquantesimo: nell’opera donata, le mani che si uniscono rappresentano la forza dell’unione e i valori della cooperativa. In dono è stato portato anche il libro “Mezzo secolo di Unicoop Firenze”, il libro scritto da Andrea Giuntini per raccontare i primi cinquanta anni della cooperativa.

L’articolo Quirinale, Mattarella ha ricevuto delegazione Unicoop Firenze proviene da Notizie dì.